Вратарь ХК «Ростов» Данил Кудашев признан лучшим игроком

Фото: ХК «Ростов».

По итогам зрительского голосования вратарь ХК «Ростов» стал игроком дня. Данила Кудашева признали лучшим игроком больше половины болельщиков. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе «красно-белых».За 25-летнего спортсмена проголосовали 62% зрителей. Вратарь не пропустил ни одной шайбы в трех матчах сезона. ХК смог обыграть соперников «всухую». В последней встрече со «Звездой» Данил Кудашев отразил 40 бросков в ворота.Хоккеист начал свою профессиональную карьеру в сезоне-2012/2013 в составе МХК «Локо» из Ярославля. К «кондорам» вратарь присоединился перед началом сезона-2019/2020.На втором месте - нападающий Владислав Кара из Югра (Ханты-Мансийск). Он отличился двумя голами в матче против тульского АКМ (Академия Михайлова).