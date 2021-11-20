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Вратарь ХК «Ростов» Данил Кудашев признан лучшим игроком

Вратарь ХК «Ростов» Данил Кудашев признан лучшим игроком
По итогам зрительского голосования вратарь ХК «Ростов» стал игроком дня. Данила Кудашева признали лучшим игроком больше половины болельщиков. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе «красно-белых».

За 25-летнего спортсмена проголосовали 62% зрителей. Вратарь не пропустил ни одной шайбы в трех матчах сезона. ХК смог обыграть соперников «всухую». В последней встрече со «Звездой» Данил Кудашев отразил 40 бросков в ворота.

Хоккеист начал свою профессиональную карьеру в сезоне-2012/2013 в составе МХК «Локо» из Ярославля. К «кондорам» вратарь присоединился перед началом сезона-2019/2020.

На втором месте - нападающий Владислав Кара из Югра (Ханты-Мансийск). Он отличился двумя голами в матче против тульского АКМ (Академия Михайлова).
Фото: ХК «Ростов».
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Теги: ХК Ростов Хоккей

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