Встреча ФК «Ростов» и «Спартак» состоится с присутствием зрителей

Матч футбольных клубов «Ростов» и «Спартак» пройдет с присутствием зрителей. Об этом 24 октября сообщили на сайте московского управления Роспотребнадзора.Напомним, встреча должна была состояться 31 октября в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги без участия болельщиков. Причиной отсутствия зрителей стало ухудшение обстановки с распространением COVID-19 в столице страны. Однако сейчас надзорное ведомство пошло на уступки и разрешило зрителям посетить матч.В документе Роспотребнадзора сказано, что на трибунах могут быть размещены не более 2 730 присутствующих. Все они обязаны соблюдать режим обязательного ношения масок и социальную дистанцию. В случае выявления нарушений «Спартак» ожидают штрафные санкции.