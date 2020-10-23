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Встреча ФК «Ростов» и «Спартак» состоится с присутствием зрителей

Встреча ФК «Ростов» и «Спартак» состоится с присутствием зрителей
Матч футбольных клубов «Ростов» и «Спартак» пройдет с присутствием зрителей. Об этом 24 октября сообщили на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Напомним, встреча должна была состояться 31 октября в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги без участия болельщиков. Причиной отсутствия зрителей стало ухудшение обстановки с распространением COVID-19 в столице страны. Однако сейчас надзорное ведомство пошло на уступки и разрешило зрителям посетить матч.

В документе Роспотребнадзора сказано, что на трибунах могут быть размещены не более 2 730 присутствующих. Все они обязаны соблюдать режим обязательного ношения масок и социальную дистанцию. В случае выявления нарушений «Спартак» ожидают штрафные санкции.

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