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Вратарь ХК «Ростов» - лучший игрок дня

Вратарь ХК «Ростов» - лучший игрок дня
Вратарь хоккейного клуба «Ростов» снова стал лучшим игроком дня. За Данила Кудашева проголосовала почти половина болельщиков. Об этом 14 февраля «кондоры» сообщили на своей странице в соцсетях. 25-летний хоккеист набрал 45% голосов.

В матче против пермского клуба «красно-белые» проиграли с разницей в одно очко - 2:3. «Молот» буквально вырвал победу на предпоследней минуте периода. Кудашев не смог защитить ворота от буллита.

Хоккеист начал свою профессиональную карьеру в сезоне-2012/2013 в составе МХК «Локо» из Ярославля. К «кондорам» вратарь присоединился перед началом сезона-2019/2020.

На втором месте, по мнению зрителей, нападающий «Молота». Данил Сероух удвоил преимущество «медведей», забив в ворота ростовчан вторую шайбу. На третьем - тольяттинский нападающий Владимир Бобылев. Он забил одну из четырех шайб в ворота «Химика».
Фото: ХК «Ростов».
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Теги: ХК Ростов Хоккей

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