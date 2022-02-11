Вратарь ХК «Ростов» - лучший игрок дня
Вратарь хоккейного клуба «Ростов» снова стал лучшим игроком дня. За Данила Кудашева проголосовала почти половина болельщиков. Об этом 14 февраля «кондоры» сообщили на своей странице в соцсетях. 25-летний хоккеист набрал 45% голосов.
В матче против пермского клуба «красно-белые» проиграли с разницей в одно очко - 2:3. «Молот» буквально вырвал победу на предпоследней минуте периода. Кудашев не смог защитить ворота от буллита.
Хоккеист начал свою профессиональную карьеру в сезоне-2012/2013 в составе МХК «Локо» из Ярославля. К «кондорам» вратарь присоединился перед началом сезона-2019/2020.
На втором месте, по мнению зрителей, нападающий «Молота». Данил Сероух удвоил преимущество «медведей», забив в ворота ростовчан вторую шайбу. На третьем - тольяттинский нападающий Владимир Бобылев. Он забил одну из четырех шайб в ворота «Химика».