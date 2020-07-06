В хоккейном клубе «Ростов» проведут сборы два спортсмена

Два игрока проведут сборы в хоккейном клубе «Ростов». Владислав Шаманин и Яков Наумов прибыли на просмотр в донскую столицу, сообщает пресс-служба «красно-белых».Спортсмены будут в течении недолгого времени тренироваться среди игроков «Ростова». После этого у них появятся шансы присоединится к основному составу.Стоит отметить, что 19-летний Яков Наумов прославился став чемпионом НХМЛ 2019-2020. Команде «Россошь» хоккеист принес в сумме 14+19 очков. Владислав Шаманин же провел множество игр среди таких клубов как «Локомотив», «Локо», «Чайка», «Саров», «Ермак» и «Юниор». Всего 21-летний спортсмен поучаствовал в более 400 матчах.