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В академию «Ростова» перешел новый защитник

В академию «Ростова» перешел новый защитник

В академию футбольного клуба «Ростов» перешел новый центральный защитник. Об этом сообщается в социальных сетях донской команды 21 января.

Теперь 16-летний спортсмен Никита Ключкин начнет выступать за ростовский клуб в своей возрастной категории. Изначально футболист воспитывался в астраханской команде УОР № 5 «Мастер Сатурн». Там он показывал хорошие результаты и являлся одним из лидеров, за что привлекался в юношескую сборную.

Во время игр в юношеской футбольной лиге Ключкин принял участие в 13 из 14 матчей. В нескольких из них заработал три желтые карточки.
Фото: ФК Ростов
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