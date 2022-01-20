В академию «Ростова» перешел новый защитник

Фото: ФК Ростов

В академию футбольного клуба «Ростов» перешел новый центральный защитник. Об этом сообщается в социальных сетях донской команды 21 января.Теперь 16-летний спортсмен Никита Ключкин начнет выступать за ростовский клуб в своей возрастной категории. Изначально футболист воспитывался в астраханской команде УОР № 5 «Мастер Сатурн». Там он показывал хорошие результаты и являлся одним из лидеров, за что привлекался в юношескую сборную.Во время игр в юношеской футбольной лиге Ключкин принял участие в 13 из 14 матчей. В нескольких из них заработал три желтые карточки.