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Игрок «Ростова» рассказал о жесткой дисциплине главного тренера Валерия Карпина

Игрок «Ростова» рассказал о жесткой дисциплине главного тренера Валерия Карпина
В интервью для «Матч ТВ» Егор Голенков, игрок футбольного клуба «Ростов», рассказал о случае, когда он столкнулся с критикой со стороны главного тренера Валерия Карпина.

По словам 25-летнего футболиста, однажды он вернулся с выходных с небольшим лишним весом — примерно на полкилограмма.

- Валерий Карпин может пошутить, все знают, что он может назвать меня «толстячком». Но в зависимости от настроения он может и серьёзно отчитать, — рассказал Голенков.

Он также отметил, что главный тренер клуба очень требователен, строг и дисциплинирован как к себе, так и к игрокам.

- У нас нет штрафов, но «пихач» от Карпина страшнее любого штрафа, — поделился полузащитник.

Егор Голенков стал частью команды «Ростов» в 2022 году. Соглашение между игроком и клубом действует до 31 декабря 2026 года. Но в спортивных изданиях всё чаще появляются слухи о возможном трансфере футболиста в другой клуб.
Фото: ФК Ростов
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