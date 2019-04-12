Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Спортсмен из Ростова поставил новый рекорд по гиревому спорту

Спортсмен из Ростова поставил новый рекорд по гиревому спорту
Ростовский атлет поставил новый рекорд по гиревому спорту. Состязания проходили в Рыбинске с 11 по 14 апреля.

На соревнованиях спортсмены из Ростовской области завоевали бронзовые медали и улучшили свои результаты. Так в командной эстафете в толчке по длинному циклу сборная донского региона завоевала бронзу. Медали получили Валерий Ливада, Сергей Рудов, Николай Пастухов и Сергей Балабанов.

Стоит отметить, что легкоатлет и мастер спорта международного класса Сергей Балабанов поставил новый рекорд России в весовой категории свыше 85 килограммов, подняв гирю весом в 32 килограмма 98 раз.

Спортсмены, которые показали отличные результаты на соревнованиях, примут участие в финале чемпионата России, который пройдет с 13 по 16 июня в столице Татарстана Казани.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.