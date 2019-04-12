Спортсмен из Ростова поставил новый рекорд по гиревому спорту



Ростовский атлет поставил новый рекорд по гиревому спорту. Состязания проходили в Рыбинске с 11 по 14 апреля.



На соревнованиях спортсмены из Ростовской области завоевали бронзовые медали и улучшили свои результаты. Так в командной эстафете в толчке по длинному циклу сборная донского региона завоевала бронзу. Медали получили Валерий Ливада, Сергей Рудов, Николай Пастухов и Сергей Балабанов.



Стоит отметить, что легкоатлет и мастер спорта международного класса Сергей Балабанов поставил новый рекорд России в весовой категории свыше 85 килограммов, подняв гирю весом в 32 килограмма 98 раз.



Спортсмены, которые показали отличные результаты на соревнованиях, примут участие в финале чемпионата России, который пройдет с 13 по 16 июня в столице Татарстана Казани.