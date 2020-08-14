«Ростов» уступил «Зениту»

Во втором туре чемпионата России ростовчане принимали на своём поле чемпиона РПЛ, самый богатый клуб чемпионата и настоящего гегемона нашего футбола. Петербургский «Зенит» прибыл в столицу юга без своего основного лидера Артёма Дзюбы, который несколько дней назад во время матча с волгоградским «Ротором» получил повреждение. Но и без него гости из северной столицы были грозной силой.Стартовал матч остро: уже на первой минуте Малком получил жёлтую карточку, а ростовчанин Матиас Норманн ответил на 3-й минуте своим «горчичником». Гости играли опаснее. На 21-й минуте это привело к пенальти. После удара Малкома игровой снаряд нашёл руку Евгения Чернова. Судья встречи Павел Кукуян просмотрел видео и указал на точку, выписав Чернову ещё и предупреждение. С 11-метровой отметки иранец Сердар Азмун попал в ноги Сергею Песьякову, однако он же первым был и на добивании, исправив свою ошибку, – 0:1.Во второй части вечера «жёлто-синие» старались игру спасти, но выходило не очень. Команда Сергея Семака стремилась взять победу малыми силами, не вводя в бой все свои резервы. Им это удалось в той или иной степени. Ростовчане в атаке создали крайне мало остроты – Михаил Кержаков временами вовсе оставался без работы. На 78-й минуте «Зенит» после красной карточки Ярославу Ракицкому остался в меньшинстве. И даже это не могло кардинально изменить положение дел. За три минуты до конца матча «Зенит» окончательно снял все вопросы, забив второй мяч. Деян Ловрен – 0:2. Итог – уверенная победа петербуржцев.В других встречах второго тура «Локомотив» (Москва) превзошёл дома ФК «Краснодар» - 1:0, «Динамо» (Москва) сыграло с «Ротором» (Волгоград) вничью - 0:0, ЦСКА (Москва) обыграл ФК «Тамбов» - 2:1, а «Рубин» (Казань) разошёлся миром с «Уралом» (Екатеринбург) - 1:1.Очередной матч «Ростов» проведёт 19 августа против «Динамо» на выезде.