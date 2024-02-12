«Ростов» уступил казахстанскому «Кайрату» на турнире в ОАЭ

Фото: ФК Ростов

В третьем туре зимнего Кубка РПЛ ростовчане сразились с «Кайратом» (Казахстан). Тренерский штаб неожиданно выставил полурезервный состав.В первом тайме казахстанцы смотрелись явно интереснее. Их гол на 30-й минуте игры (Жоао Пауло) не был неожиданностью. Россияне были крайне неубедительны в атаке. В середине второй половины встречи «Кайрат» усилиями Гиорги Зарии удвоил преимущество. «Ростов» же играл совсем вяло и почти не угрожал ворота оппонента. Лишь в компенсированное время жёлто-синие смогли отквитать хотя бы один мяч, отличился Николай Комличенко. В итоге «Ростов» терпит поражение 1:2.Теперь для победы в товарищеском турнире надо надеяться на ничью в матче московского «Спартака» и «Кайрата». В любом случае зимний Кубок РПЛ в ОАЭ для ростовчан окончен. Первая после зимнего перерыва официальная игра состоится 1 марта, когда «Ростов» в рамках РПЛ принимает «Крылья Советов» (Самара).