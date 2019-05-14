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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может перейти в ФК «Ростов»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может перейти в ФК «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» может принять нового игрока — полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Спортсмен мог вступить в ряды «жёлто-синих» ещё зимой, но тогда тренер «Локо» уговорил его остаться, передаёт Sport24. Такая информация появилась 16 мая.

Помимо этого, «Ростов» продлит контракт с вратарём Сергеем Песьяковым. А вот с Ильёй Абаевым донской клуб не намерен подписывать новое соглашение.

Отметим, что Дмитрий Тарасов женат на уроженке Ростова Анастасии Костенко. Он позвал её замуж после того, как бросил известную российскую звезду Ольгу Бузову.

Сейчас у пары есть маленькая дочка Милана. Летом прошлого года Анастасия перебралась из Ростовской области в московский особняк Тарасова. Если же Дмитрий станет частью команды «Ростова», супругам вновь придётся переезжать.

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