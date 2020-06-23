Нападающий ХК «Ростов» перешёл в «Ижсталь»

Нападающий хоккейного клуба «Ростов» перешёл в «Ижсталь». Как сообщает пресс-служба ижевской команды, контракт был подписан с 22-летним Андреем Алексеевым.В прошлом году молодой человек провёл 21 матч за «кондоров» и забросил две шайбы.Хоккеист является воспитанником ярославской школы и первый игровой опыт получил, когда выступал за местный «Локомотив». Профессиональную карьеру начал в 2015 году в московской «Красной Армии». В состав «Ростова» вступил в сезоне-2019/2020, но защищал красно-белые цвета недолго.Андрей Алексеев носит звания мастера спорта России и чемпиона молодёжной хоккейной лиги.