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Нападающий ХК «Ростов» перешёл в «Ижсталь»

Нападающий ХК «Ростов» перешёл в «Ижсталь»
Нападающий хоккейного клуба «Ростов» перешёл в «Ижсталь». Как сообщает пресс-служба ижевской команды, контракт был подписан с 22-летним Андреем Алексеевым.

В прошлом году молодой человек провёл 21 матч за «кондоров» и забросил две шайбы.

Хоккеист является воспитанником ярославской школы и первый игровой опыт получил, когда выступал за местный «Локомотив». Профессиональную карьеру начал в 2015 году в московской «Красной Армии». В состав «Ростова» вступил в сезоне-2019/2020, но защищал красно-белые цвета недолго.

Андрей Алексеев носит звания мастера спорта России и чемпиона молодёжной хоккейной лиги.

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