Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Нападающий ХК «Ростов» Андреев - лучший игрок домашней серии

Нападающий ХК «Ростов» Андреев - лучший игрок домашней серии
Нападающий хоккейного клуба «Ростов» Савва Андреев стал лучшим игроком домашней серии. За него проголосовали 27% болельщиков.

Из шести домашних матчей донские спортсмены выиграли четыре. Савва Андреев при этом был в числе самых результативных игроков, которые принесли клубу победы. Так, в игре против ЦСК ВВС 24-летний хоккеист точным щелчком забил одну из шайб.

На втором месте оказался нападающий Аркадий Аксенов. За него отдали голоса 20% фанатов.

Уже вечером 4 ноября «Ростов» проведет очередной матч. «Кондоры» сразятся с ангарским «Ермаком».
0 0

Теги: ХК Ростов

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.