Нападающий ХК «Ростов» Андреев - лучший игрок домашней серии

Нападающий хоккейного клуба «Ростов» Савва Андреев стал лучшим игроком домашней серии. За него проголосовали 27% болельщиков.Из шести домашних матчей донские спортсмены выиграли четыре. Савва Андреев при этом был в числе самых результативных игроков, которые принесли клубу победы. Так, в игре против ЦСК ВВС 24-летний хоккеист точным щелчком забил одну из шайб.На втором месте оказался нападающий Аркадий Аксенов. За него отдали голоса 20% фанатов.Уже вечером 4 ноября «Ростов» проведет очередной матч. «Кондоры» сразятся с ангарским «Ермаком».