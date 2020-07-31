Мосгорсуд отменил приговор игроку ФК «Ростов» Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор полузащитнику футбольного клуба «Ростов» Павлу Мамаеву. Дело отправлено в первую инстанцию на новое рассмотрение. Суд состоялся 3 августа.Мамаева оправдали по статье «Хулиганство». Реальный срок – лишение свободы на 1 год и 5 месяцев – ему заменен исправительными работами на один год. Тем не менее остался в силе приговор по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Также суд постановил удержать с заработной платы Павла 10%. При этом у футболиста есть возможность реабилитации из-за проведенного в заключении времени.Напомним, в 2018 году Павел Мамаев был арестован из-за участия в двух драках в Москве. Его осудили на год и пять месяцев и отправили в колонию, но в 2019 году отпустили по УДО. После, в сентябре 2019 года, с футболистом заключил контракт ФК «Ростов».