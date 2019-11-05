Алексей Ионов стал лучшим игроком матча «Ростов» - «Краснодар»



Игрока «Ростова» Алексея Ионова назвали лучшим игроком матча с «Краснодаром». Об итогах голосования среди болельщиков сообщили в пресс-службе донского клуба. Результаты опубликовали 7 ноября.



Напомним, игра прошла 3 ноября и окончилась со счётом 2:2. Оба гола со стороны ФК «Ростов» забил Алексей Ионов. Первый мяч он отправил в ворота соперника на 34-й минуте тайма, и уже через 7 минут оформил дубль. Основное время закончилось, когда цифры на табло показывали 2:0. В добавочные четыре минуты краснодарцы смогли сравнять счёт.



Большинство болельщиков отдали голоса за Ионова — он набрал 4,8 балла из пяти возможных. На втором месте оказался Хорен Байрамян, на третьем — Элдор Шомуродов.



Ближайший матч для «Ростова» пройдёт 9 ноября. На домашнем поле «жёлто-синие» встретятся с ФК «Тамбов».