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Матч ГК «Ростов-Дон» - «Бухарест» отменили из-за коронавируса у румынских игроков

Матч ГК «Ростов-Дон» - «Бухарест» отменили из-за коронавируса у румынских игроков

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» не сможет сыграть с «Бухарестом» из-за выявленного у румынских игроков коронавируса. Об этом пресс-служба «желто-черных» сообщила 10 февраля.

Матч 13-го раунда предварительного этапа DELO EHF Champions League 2021/22 должен был пройти 12 февраля в ростовском Дворце спорта. Однако накануне встречи румынский клуб сообщил «Ростов-Дону» не очень приятную новость. У шести игроков их команды незадолго до вылета в Россию подтвердился COVID-19. Игру пришлось отменить.

В Европейской федерации гандбола уже знают о случившемся. Обе команды ждут официального подтверждения от ЕГФ. Однако то, что 12 февраля игры не будет, понятно уже сейчас.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
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