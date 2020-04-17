Испанский клуб заинтересовался бывшим игроком «Ростова» Азмуном

Один из самых известных испанских футбольных клубов «Севилья» заинтересован в покупке экс-нападающего ФК «Ростов» Сердара Азмуна. Об этом сообщила мадридская спортивная газета «AS».Привлечением Азмуна, который сегодня выступает за питерский «Зенит», в команду «Севилья» хочет усилить линию атаки. Стоит отметить, что Сердар – один из самых результативных нападающих чемпионата России. Спортсмен приглянулся также итальянскому клубу «Наполи», мадридскому «Атлетико» и нескольким клубам английской Премьер-Лиги.Сердар Азмун – иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» с 2019 года и сборной Ирана. За Ростов он сыграл 25 матчей с 2015 по 2016 год.