Хоккеисты «Ростова» за секунду до свистка сравняли счёт с «Уфой»



фото: Алексей Бойко



ХК «Ростов» в дополнительном времени обыграл «Уфу». Матч состоялся 3 февраля.



Настолько волнительной игры не было уже давно. Поначалу «кондоры» проигрывали сопернику со счётом 3:0. Потом, наконец, стали отвечать и довели счёт до 3:4 в пользу «Уфы». За десять секунд до конца основного времени ростовчане взяли тайм-аут.



Возобновив игру, они за секунду до конца матча сравняли счёт. Судьи долго пересматривали видеоповторы и подтвердили, что шайба была забита перед свистком.



В дополнительном времени «Ростов» первым забил гол и вырвал победу у «Уфы» со счётом 5:4.