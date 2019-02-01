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Хоккеисты «Ростова» за секунду до свистка сравняли счёт с «Уфой»

Хоккеисты «Ростова» за секунду до свистка сравняли счёт с «Уфой»
фото: Алексей Бойко

ХК «Ростов» в дополнительном времени обыграл «Уфу». Матч состоялся 3 февраля.

Настолько волнительной игры не было уже давно. Поначалу «кондоры» проигрывали сопернику со счётом 3:0. Потом, наконец, стали отвечать и довели счёт до 3:4 в пользу «Уфы». За десять секунд до конца основного времени ростовчане взяли тайм-аут.

Возобновив игру, они за секунду до конца матча сравняли счёт. Судьи долго пересматривали видеоповторы и подтвердили, что шайба была забита перед свистком.

В дополнительном времени «Ростов» первым забил гол и вырвал победу у «Уфы» со счётом 5:4.

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