Хоккеисты «Ростова» за секунду до свистка сравняли счёт с «Уфой»
фото: Алексей Бойко
ХК «Ростов» в дополнительном времени обыграл «Уфу». Матч состоялся 3 февраля.
Настолько волнительной игры не было уже давно. Поначалу «кондоры» проигрывали сопернику со счётом 3:0. Потом, наконец, стали отвечать и довели счёт до 3:4 в пользу «Уфы». За десять секунд до конца основного времени ростовчане взяли тайм-аут.
Возобновив игру, они за секунду до конца матча сравняли счёт. Судьи долго пересматривали видеоповторы и подтвердили, что шайба была забита перед свистком.
В дополнительном времени «Ростов» первым забил гол и вырвал победу у «Уфы» со счётом 5:4.