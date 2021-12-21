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ХК «Ростов» уступил «Бурану» – 2:4

ХК «Ростов» уступил «Бурану» – 2:4
После хорошей победной серии ростовчане гостили в Воронеже у команды из нижней половины таблицы.

Воронежцы хорошо стартовали. Первый гол в ворота «Ростова» был забит Данилом Макаровым уже на первой минуте встречи. Далее ХК «Ростов» создал много голевых моментов, но реализовать сумел лишь один из них – на последней минуте первого периода. Шайбу забросил Елисей Минаев, 1:1. В начале второй части вечера Роман Опалев вывел ростовчан вперед, и вновь в концовке периода счет стал равным. За «Буран» забил Даниил Мельников, 2:2.

В третьем отрезке поединка команды стали играть осторожно. За три минуты до финальной сирены хозяева льда повели после шайбы Александра Шипилова. «Кондоры» много атаковали, но так и не смогли пробиться через оборонительные порядки «ураганных». А в самом конце еще и пропустили в пустые ворота. Результат – проигрыш, 2:4.

В остальных встречах дня в ВХЛ «Ермак» (Ангарск) одолел дома ЦСК ВВС (Самара) - 3:2, «Барс» (Казань) по буллитам превзошел в гостях «Металлург» (Новокузнецк) - 4:3 Б, а «Сокол» (Красноярск) также в серии послематчевых штрафных бросков победил «Дизель» (Пенза) - 5:4.
24 декабря ростовчане сыграют в Новомосковске (Тульская область) против «АКМ».
Фото: ХК «Ростов».
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Теги: ХК Ростов Хоккей

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