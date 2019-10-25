ХК «Ростов» проиграл тольяттинской «Ладе»



«Лада» в общей турнирной таблице чемпионата ВХЛ идёт намного-намного выше «Ростова». Потому мало кто ожидал упорного сопротивления со стороны дончан. И напрасно! Подопечные Григория Пантелеева едва не отобрали очки у одного из лидеров всей лиги.



Но начало выдалось для ростовчан хуже некуда. У «Лады» получалось практически всё – к середине первого периода волжане уже вели - 2:0. Далее «Лада» забила третий гол. ХК «Ростов» «огрызнулся» шайбой Егора Кулакова, но тут же получил 1:4. Казалось, что спасти интригу может только чудо. И оно случилось – ещё до конца периода ростовчане смогли ценой титанических усилий сравнять счёт – Егор Кулаков, Валерий Горшков и Павел Щербаков – 4:4.



Во втором периоде результативность была скромнее. Ростовчане впервые в матче повели в счёте после гола Раниса Миргалиева, однако Максим Кутявин восстановил равенство через минуту, 5:5. Решающий гол был забит чуть дальше середины третьего отрезка игры. К сожалению для ростовчан, сделали это хоккеисты из Тольятти. Итог – поражение «Ростова» - 5:6.



Свой следующий матч «кондоры» сыграют 30 октября против самарского ЦСК ВВС на своём льду.