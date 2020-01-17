ХК «Ростов» с крупным счётом проиграл «Ладе»





Тольяттинская «Лада» - команда явно другого уровня. Автозаводцев в текущем сезоне причисляют к фаворитам всего турнира, в том время, как ХК «Ростов» пока лишь осваивается в Чемпионате ВХЛ. Разумеется, мало кто верил в этом матче в то, что «кондоры» смогут что-то противопоставить.



Дебют получился хуже некуда. Первая же осмысленная атака «Лады» закончилась голом Александра Тимирёва – 1:0. Далее красно-белые постарались навязать фавориту борьбу. Временами это неплохо получалось – южане создавали моменты, могли забить. Но пропустили ещё. Сначала штрафной бросок реализовал Денис Шураков, а затем, перед самым перерывом, Денис Горбунов в большинстве забил ещё одну шайбу команды хозяев – 3:0.



Второй период был не таким ужасным. «Кондоры» успокоились, кое-что стало получаться в атаке. В обороне гости стали играть проще и эффективнее – видна была тренерская рука. Красно-белые осмелели настолько, что подолгу гостили в чужой зоне, однако потом одна ошибка, и вот волжане убегают в быструю контратаку 1 в 0 – 4:0, Андрей Сигарёв.



Третий период не нёс в себе какой-то интриги. Пожалуй, хотелось бы, что ХК «Ростов» забросил хотя бы 1-2 шайбы, но этого не произошло. А вот «Лада» продолжала издеваться. Семён Кизимов в начале периода установил на табло красивый счёт 5:0, а через несколько Андрей Сигарёв увеличил его ещё на одну единицу, 6:0. Все попытки красно-белых забить гол престижа пресекал вратарь «Лады» Сергей Коробов.



В копилке «Ростова» остаётся 39 баллов, которые позволяют занимать пока только 26 место (из 34) в общей турнирной таблице и 12 (из 18) в таблице Конференции 1.



22 января подопечные Григория Пантелеева сыграют в Пензе с местным «Дизелем».