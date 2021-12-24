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ХК «Ростов» победил в серии буллитов «Тамбов» – 2:1 Б

ХК «Ростов» победил в серии буллитов «Тамбов» – 2:1 Б
Матч выдался упорным – никто не хотел уходить в отпуск с поражением. И все-таки «Ростов» был чуть лучше в этот вечер.

Первый период остался за красно-белыми – они были лучше во всем, но не ладилось с реализацией созданных моментов. Во второй части поединка «волки» заиграли интереснее. Это вылилось в гол на 27-й минуте – Андрея Караваев, 1:0. Несколько минут спустя «кондоры» сравняли счет усилиями Елисея Минаева (пасы у Павла Щербакова и Романа Опалева).

В третьей двадцатиминутке южане не использовали несколько голевых моментов и были явно ближе к победе, но выявлять победителя пришлось сначала в овертайме, а затем и в серии штрафных бросков. В затянувшейся лотерее везучее были гости. Решающий щелчок у Павла Щербакова. Результат – победа «Ростова» 2:1 Б.

В параллельной встрече в ВХЛ «АКМ» (Тула) обыграла дома «Буран» (Воронеж) 4:2.

Очередной матч подшефные Григория Пантелеева сыграют 8 января в гостях против «Барса» (Казань). Пока в таблице «регулярки» ВХЛ ростовчане на 9 строчке из 27 команд.
Фото: ХК «Ростов».
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Теги: Хоккей ХК Ростов

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