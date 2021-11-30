ХК «Ростов» победил в гостях «Звезду» – 2:1

Фото: ХК «Ростов».

21 ноября оппоненты играли в Ростове-на-Дону. Тогда «кондоры» не оставили сопернику шансов, 3:0. На этот раз игра была примерно равной, но красно-белые вновь берут два очка в основное время.На первых порах армейцы смотрелись опаснее, однако не смогли ничего реализовать в атаке. А вот в обороне красно-синие сыграли не лучшим образом. Защитники и вратарь начудили перед своими воротами, в результате чего Александр Коннов перехватил шайбу и забил в пустые – 0:1.Во втором периоде «Звезда» много атакует и все-таки добивается своего. На 30-й минуте игры Лев Комиссаров сравнял счет. В дальнейшем ни у одной из команд не было заметного преимущества. Однако в концовке основного времени ростовчанам улыбнулась удача. Павел Шэн забил кистевым броском в ближний угол – шайбу «зашла» за линию после контакта со щитками голкипера. В итоге ХК «Ростов» одерживает выездную победу 2:1.В остальных встречах дня в ВХЛ «Металлург» (Новокузнецк) на выезде разгромил «Ермак» (Ангарск) 5:0, «АКМ» (Новомосковск) обыграла на выезде «Югру» (Ханты-Мансийск) 3:2, а «Рубин» (Тюмень) не оставил шансов «Тамбову» 6:1.В таблице регулярного чемпионата ВХЛ подопечные Григорий Пантелеева идут на 12 строчке из 27. Очередная игра намечена на 3 декабря, когда соперником будет тюменский «Рубин».