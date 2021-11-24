ХК «Ростов» победил по буллитам «Югру»

Фото: ХК Ростов.

«Югра» - чемпион прошлого года, один из сильнейших клубов ВХЛ и явный претендент на Кубок Петрова и в этом сезоне. ХК «Ростов» на фоне столь мощного соперника смотрелся очень прилично и чуть было не выиграл вообще в основное время.Первый период остался за красно-белыми. На 5-й минуте Артём Пеньковский был первым на добивании с острого угла, а после всплеска активности гостей Павел Шэн удвоил преимущество «кондоров» дальним кистевым броском в большинстве – 2:0 после двадцати минут игры.Вторая часть вечера прошла с преимуществом «мамонтов». Однако преимущество это они не смогли воплотить в голы. Третья часть встречи была нервозной. Команды много фолили и несколько раз чуть было не подрались. В результате было много потасовок и удалений. Вероятно, этот сумбур сбил ростовчан с толку – в концовке «Югра» забила дважды. Сперва Роман Крикуненко отыграл одну шайбу, а в концовке Артём Воронин сравнял счёт. Овертайм прошёл без голов, а длинная серия буллитов завершилась победой «Ростова». Решающий штрафной бросок чётко исполнил Савва Андреев. Итог – победа ростовчан по буллитам, хотя надо было побеждать в основное.1 декабря ХК «Ростов» сыграет на выезде с московской «Звездой».