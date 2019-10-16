ХК «Ростов» победил «Звезду» по буллитам



Ростовские хоккеисты сотворили сенсацию, переиграв на чужом льду команду из первой пятёрки – 2:1 Б.



Московская «Звезда» в текущем сезоне идёт пока на пятом месте в общей турнирной таблице. ХК «Ростов» же барахтается ниже 30-го. Разница просто огромна. Однако в отдельно взятой игре может случиться всё, что угодно. И это случилось – «кондоры» победили.



В первом тайме «Звезда» начала по-хозяйски резво. ХК «Ростов» играл от обороны – играть в открытый хоккей было бы самоубийством. И «красно-белые» дождались своего шанса. Никита Рогов забросил едва ли не первым броском гостей в створ – 0:1. «Звёздные» яростно бросились отыгрываться. Своего они добились через пару минут – Александр Шурыгин, 1:1.



Во второй и третьей двадцатиминутках «Звезда» очень много атаковала, но никак не могла преодолеть сопротивление «дончан». ХК «Ростов» отбивался, как мог. А мог, видимо, не так плохо. По крайне мере, больше сорока минут сдерживал столь мощного соперника. В итоге ничейный счёт пережил второй период, третий, овертайм… Серия буллитов получилась очень длинной. И в конце концов она закончилась в пользу ХК «Ростов». Решающий бросок удачно исполнил Савва Андреев – неожиданная победа ростовчан.



Теперь у подопечных Григория Пантелеева - 11 очков, и они делят 29-е место в общей таблице ВХЛ с «Номадом». 19 октября «красно-белые» на выезде сыграют с «Химиком».