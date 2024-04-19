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ФК «СКА Ростов» пополнился крайним полузащитником

ФК «СКА Ростов» пополнился крайним полузащитником
В ФК «СКА Ростов» перешел новый полузащитник. Об этом «красно-синие» сообщили на своей странице в соцсетях 18 апреля.

Михаил Сидорин — воспитанник «Динамо», там же начинал футбольную карьеру. В 2023-м на правах свободного агента перешел в белорусский «Макслайн Витебск», а спустя полгода его выкупил ФК «Сахалинец». Трансферная стоимость игрока составила около 50 тысяч евро (или 5 миллионов рублей по нынешнему курсу). Вместе с командой из Сахалина выступал в медиалиге. Так же известен по игре за «2DROTS».

В феврале 2024-го покинул ФК. А через пару месяцев на правах свободного агента присоединился к «красно-синим». Спортсмен будет играть на позиции крайнего полузащитника.
Фото: ФК СКА Ростов.
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