Елисей Минаев из ХК «Ростов» стал лучшим защитником недели
Ростовский хоккеист Елисей Минаев признан лучшим защитником недели ВХЛ. Имена лауреатов 15-й недели сезона-2021/22 стали известны 21 декабря.
20-летний игрок из донского клуба проявил себя в матче против иркутского «Ермака». Он забил шайбу соперникам в обоих таймах. Результатом стала разгромная победа со счетом 8:3.
Отметим, что в топ вошли вратарь пермского «Молота» Филипп Долганов и форвард Южного Урала» Александр Борисенко. Лучшим новичком стал игрок нефтекамского «Тороса» Александр Черный.