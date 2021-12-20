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Елисей Минаев из ХК «Ростов» стал лучшим защитником недели

Елисей Минаев из ХК «Ростов» стал лучшим защитником недели

Ростовский хоккеист Елисей Минаев признан лучшим защитником недели ВХЛ. Имена лауреатов 15-й недели сезона-2021/22 стали известны 21 декабря.

20-летний игрок из донского клуба проявил себя в матче против иркутского «Ермака». Он забил шайбу соперникам в обоих таймах. Результатом стала разгромная победа со счетом 8:3.

Отметим, что в топ вошли вратарь пермского «Молота» Филипп Долганов и форвард Южного Урала» Александр Борисенко. Лучшим новичком стал игрок нефтекамского «Тороса» Александр Черный.
Фото: ХК «Ростов»
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