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Четыре игрока ФК «Ростов» выступят за юношескую сборную России

Четыре игрока ФК «Ростов» выступят за юношескую сборную России

Четыре игрока юношеской сборной ФК «Ростов» отправятся на сборы в составе команды России. Информация об этом появилась на официальном сайте «желто-синих» 9 июня.

За юношескую сборную России сыграют полузащитник Егор Грушин, нападающий Вадим Ливаднов, вратарь Роман Быков и защитник Владимир Попов.

Ребята максимально проявляют себя в команде и уже не один раз становились лучшими в том или ином матче. Они работают на результат и уже готовы сыграть в составе российской сборной.

Парни будут тренироваться в Москве с 20 по 27 июня.
Фото: Академия ФК «Ростов»
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