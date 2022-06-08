Четыре игрока ФК «Ростов» выступят за юношескую сборную России

Фото: Академия ФК «Ростов»

Четыре игрока юношеской сборной ФК «Ростов» отправятся на сборы в составе команды России. Информация об этом появилась на официальном сайте «желто-синих» 9 июня.За юношескую сборную России сыграют полузащитник Егор Грушин, нападающий Вадим Ливаднов, вратарь Роман Быков и защитник Владимир Попов.Ребята максимально проявляют себя в команде и уже не один раз становились лучшими в том или ином матче. Они работают на результат и уже готовы сыграть в составе российской сборной.Парни будут тренироваться в Москве с 20 по 27 июня.