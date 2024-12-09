«Золотой Звездой» наградили погибшего в зоне СВО казака из Ростовской области

Фото: Новороссийский исторический музей-заповедник

Президент наградил медалью «Золотая Звезда» погибшего в СВО командира казачьего отряда «Аксай» Владимира Гавриленко. Медаль вручили супруге бойца, Елене Гавриленко, 9 декабря.Владимир Гавриленко родился в хуторе Кавалерском Егорлыкского района Ростовской области. Позже его семья переехала в Краснодарский край и обосновалась в селе Юровка под Анапой. После прохождения срочной службы в армии Владимир работал судомехаником на танкерах загранплавания. В 2010 году он открыл собственное предприятие по ремонту судовых дизельных установок.Владимира Гавриленко избрали атаманом Константиновского хуторского общества в составе Новороссийского районного казачьего общества в 2017 году. А в 2022 году он добровольцем ушел на СВО. Владимир Гавриленко погиб 12 июня в результате ракетного обстрела на Херсонском направлении.Командир казачьего отряда был награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Похороны Владимира Гавриленко состоялись 21 июня в Новороссийске Краснодарского края.