Журналистов не пускают на внеочередное заседание городской думы Ростова

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Журналистов не пускают на заседание городской думы Ростова. Об этом сообщает портал DonDay.ru.Кроме того, на внеочередное заседание 28 января не могут попасть многочисленные жители города.Ранее стало известно, что на заседаниях городской думы Ростова смогут присутствовать все желающие. Это решение было принято Ростовским областным судом после удовлетворения иска прокуратуры Ростовской области. Оно вступило в законную силу в начале января.Однако городская дума, которая представляет интересы жителей Ростова, не допускает ни журналистов, ни горожан.