Живым нашли пропавшего в Ростове пожилого мужчину



Пропавшего пенсионера с потерей памяти нашли живым в Ростове-на-Дону. О том, что Александр Чернышев вернулся домой, рассказали его родственники вечером 3 августа.



75-летний мужчина потерялся в Ленинском районе города. Сообщалось, что он плохо знает город и страдает потерей памяти. Семья Александра разместила информацию о поиске в Интернете, а также расклеила ориентировки по городу.



Вечером 3 августа стало известно, что Александр Чернышев нашёлся. Живой и здоровый он вернулся домой.