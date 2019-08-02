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Живым нашли пропавшего в Ростове пожилого мужчину

Живым нашли пропавшего в Ростове пожилого мужчину
Пропавшего пенсионера с потерей памяти нашли живым в Ростове-на-Дону. О том, что Александр Чернышев вернулся домой, рассказали его родственники вечером 3 августа.

75-летний мужчина потерялся в Ленинском районе города. Сообщалось, что он плохо знает город и страдает потерей памяти. Семья Александра разместила информацию о поиске в Интернете, а также расклеила ориентировки по городу.

Вечером 3 августа стало известно, что Александр Чернышев нашёлся. Живой и здоровый он вернулся домой.

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