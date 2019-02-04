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Жителя Таганрога приговорили к реальному сроку за пьяную езду

Жителя Таганрога приговорили к реальному сроку за пьяную езду
Фото: In-news.ru
В Таганроге местного жителя приговорили к реальному лишению свободы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

По данным Таганрогского городского суда, в ноябре 2018 таганрожца за рулем машины остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина был в состоянии опьянения. При проверке выяснилось, что таганрожец уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В первый раз он отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения, за что был лишён водительских прав.

Сотрудники Госавтоинспекции составили протокол и направили материалы в суд.

По решению суда, мужчина приговорён к одному году лишения свободы. Он также не имеет права сесть за руль в ближайшие три года. Таганрожца взяли под стражу в зале суда.

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