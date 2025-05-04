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Жителю Шахт, который упал с рекламного щита, требуется донорская кровь. Об этом сообщила сестра пострадавшего, Дарья Г.По словам Дарьи, её брату Евгению необходима кровь, поэтому в Шахтах организован её сбор. Дарья уточнила, что группа крови и резус-фактор не имеют значения. Стоит отметить, что всего четыре дня назад Евгению провели сложную операцию на позвоночнике в Ростове, установив металлические конструкции.Напомним, несчастный случай произошел 17 апреля. Во время монтажа рекламного щита Евгений сорвался с высоты и упал. Ему была оказана экстренная помощь, после чего его доставили в городскую больницу города Шахты.Там у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника с осколками (8-й, 9-й и 10-й позвонки), в результате чего нижняя часть тела оказалась парализована. Кроме того, у шахтинца обнаружена закрытая черепно-мозговая травма с отеком мозга и перелом двух нижних ребер с повреждением мягких тканей. Учитывая тяжесть травм, семья решила перевезти его в Ростов. 28 апреля мужчину доставили в больницу Ростова-на-Дону на специализированном транспорте.По состоянию на 30 апреля Евгений находится в отделении интенсивной терапии.