Жители Ростова жалуются на грызунов в районе Платовского

Фото: соцсцети.

В Ростове-на-Дону в жилом комплексе «Платовский» расплодились крысы. Очевидцы сообщают, что грызуны бегают около мусорных контейнеров.Эта проблема не нова для города. В июне 2024 года похожая ситуация сложилась в ЖК «Акварель». Тогда жители также заметили стаю крыс рядом с мусорными контейнерами. После обработки территории подрядной организацией грызуны временно исчезли, но вскоре вернулись.Ростовчане, столкнувшиеся с этой проблемой, уже не удивляются. В комментариях в соцсетях они шутят, что крысы, как и другие неприятности, были и будут всегда.