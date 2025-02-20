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Жители Ростова жалуются на грызунов в районе Платовского

Жители Ростова жалуются на грызунов в районе Платовского
В Ростове-на-Дону в жилом комплексе «Платовский» расплодились крысы. Очевидцы сообщают, что грызуны бегают около мусорных контейнеров.

Эта проблема не нова для города. В июне 2024 года похожая ситуация сложилась в ЖК «Акварель». Тогда жители также заметили стаю крыс рядом с мусорными контейнерами. После обработки территории подрядной организацией грызуны временно исчезли, но вскоре вернулись.

Ростовчане, столкнувшиеся с этой проблемой, уже не удивляются. В комментариях в соцсетях они шутят, что крысы, как и другие неприятности, были и будут всегда.
Фото: соцсцети.
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