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В Ростовской области при пожаре пострадал 49-летний сторож

В Ростовской области при пожаре пострадал 49-летний сторож
В станице Обливской Ростовской области при пожаре пострадал 49-летний мужчина. ЧП произошло 20 февраля.

Местный сторож заметил, как пламя охватило гараж на одной из улиц в станице. После этого 49-летний мужчина поспешил открыть гараж и выгнать машину.

На место прибыли пожарные на трех автоцистернах. К этому времени пламя охватило 100 квадратов постройки. Пожар удалось ликвидировать.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что мужчина надышался запахом гари и был госпитализирован.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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