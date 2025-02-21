В Ростовской области при пожаре пострадал 49-летний сторож

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В станице Обливской Ростовской области при пожаре пострадал 49-летний мужчина. ЧП произошло 20 февраля.Местный сторож заметил, как пламя охватило гараж на одной из улиц в станице. После этого 49-летний мужчина поспешил открыть гараж и выгнать машину.На место прибыли пожарные на трех автоцистернах. К этому времени пламя охватило 100 квадратов постройки. Пожар удалось ликвидировать.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что мужчина надышался запахом гари и был госпитализирован.