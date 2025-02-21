Автомобилистов в Ростовской области предупредили об опасности ДТП из-за снегопада

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Водителям в донском регионе сообщили об опасности ДТП из-за сильного снегопада. Информацию об осадках сообщили в компании «Автодор».На выходных, 22 и 23 февраля, в районах Ростовской области прогнозируются осадки в виде снегопада. Столбик термометра покажет от -4 до -8 градусов. На севере региона и вовсе температура опустится до -23 градусов.Водителям следует быть внимательными за рулем. Не рекомендуется совершать резких маневров на дорогах и не отвлекаться на телефон в пути.