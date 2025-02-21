Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Автомобилистов в Ростовской области предупредили об опасности ДТП из-за снегопада

Автомобилистов в Ростовской области предупредили об опасности ДТП из-за снегопада
Водителям в донском регионе сообщили об опасности ДТП из-за сильного снегопада. Информацию об осадках сообщили в компании «Автодор».

На выходных, 22 и 23 февраля, в районах Ростовской области прогнозируются осадки в виде снегопада. Столбик термометра покажет от -4 до -8 градусов. На севере региона и вовсе температура опустится до -23 градусов.

Водителям следует быть внимательными за рулем. Не рекомендуется совершать резких маневров на дорогах и не отвлекаться на телефон в пути.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.