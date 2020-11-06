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В Ростовской области 2,5 тысячи медиков ушли на больничный

В Ростовской области 2,5 тысячи медиков ушли на больничный
В Ростовской области 2,5 тысячи медицинских работников находятся на больничном. Об этом 9 ноября сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.

По словам главы Ростовской области, заболевших врачей заменяют привлеченные волонтеры и студенты медицинского ВУЗа. Также переученный к работе в ковидных условиях персонал переводят из других медучреждений.

- В Ростовской области ситуация сложная и напряженная, - прокомментировал Василий Голубев. - ЧТобы помочь нашим медицинским сотрудникам, нужно соблюдать введенные ограничительные меры. Надеюсь, скоро врачи выздоровеют и вернутся к своей работе, однако сейчас их нужно поддержать совместными усилиями.

Чем именно заразились врачи, губернатор Ростовской области не уточнил. Среди них могут быть как заболевшие коронавирусом, так и те, кто взял больничный по другим причинам.

Напомним, за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердился у 310 жителей донского региона. Всего за период пандемии опасную инфекцию выявили у 33427 человек, среди которых 957 не смогли справиться с новым вирусом.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области губернатор Ростовской области Василий Голубев

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