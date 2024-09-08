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Жители посёлка Первомайка: «Алексей Логвиненко - человек слова»

Жители посёлка Первомайка: «Алексей Логвиненко - человек слова»
В посёлке Первомайка Ростова-на-Дону торжественно открыли новую детскую площадку. Ранее инициативная группа ТОС Первомайка во время личного приема граждан обращалась к главе администрации Алексею Логвиненко с просьбой организовать игровую зону для детей. Глава - человек слова, выполнил просьбу граждан.

На открытии площадки Алексей Валентинович встретился с местными жителями, пообщался с детьми и их родителями. Глава подарил ребятам футбольные и баскетбольные мячи.

Открытие новой детской площадки стало значимым событием и настоящим праздником для жителей Первомайки. Дети с удовольствием играли на площадке, а родители поблагодарили главу за помощь.

- Все родители счастливы и безумно благодарны. Низкий вам земной поклон, – отметила председатель ТОС Первомайка и лидер инициативной группы Ольга Рачинская.

Площадка была сдана раньше намеченного срока: в августе, а не осенью, как планировалось ранее. На площадке установили 17 новых элементов: большой игровой комплекс, качели, качалки, карусель, горку, песочный дворик. Также обустроена зона со скамейками и навесом. Игровая зона также включает в себя секцию для занятий футболом и баскетболом.

Помимо детской площадки, обсуждали и другие вопросы благоустройства поселка. Алексей Логвиненко вместе с жителями ТОС Первомайка посетил и местный родниковый источник. Местные жители называют родник Серебряным. Также его еще называют святым Георгиевским источником.

- Данный источник не состоит в реестре муниципального имущества. Однако поручил району проработать вопрос благоустройства территории вокруг. Чтобы этот "серебряный ключ" стал настоящей жемчужиной Первомайки, – сообщил Алексей Логвиненко.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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