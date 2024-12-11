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Жители центральных улиц в Ростове остались без света 11 декабря

Жители центральных улиц в Ростове остались без света 11 декабря
В центре Ростова люди остались без света. Информацию об этом сообщили в Департаменте ЖКХ и энергетике. 

Электричество отключили около 13:30 в пределах улиц: Социалистическая, Петровская, переулок Университетский, переулок Кольцовский улица Береговая, Седова, Нижнебульварная и Набережная.

Также лампочки погасли на проспекте Ворошиловском, на улице Ульяновской, улице Обороны, Станиславского, Тургеневской, Шаумяна, на улице Большой Садовой, на Темерницкая и и на переулке Семашко.

По информация специалистов, подачу света планируют восстановить к 16:00.
Фото: DonDay
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