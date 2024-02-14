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Жителей Ростовской области напугали звуки взрывов днем 14 февраля

Жителей Ростовской области напугали звуки взрывов днем 14 февраля
В Ростовской области жителей напугали звуки взрывов. Свидетелями грохота стали жители в нескольких районах области днем 14 февраля.

Звуки, похожие на взрывы, прогремели около 14:40. Сильный грохот услышали жители в Новочеркасске, Шахтах, Нижнедонском, Новошахтинске, Каменоломнях, Усть-Донецком районе и других частях области. Не исключено, что в небе самолет перешел на сверхзвук.

- От ударной волны задрожали стекла и крыша, - добавили пользователи в соцсетях.

Что стало причиной грохота, пока не известно. В спецслужбах никак не комментировали ситуацию.
Фото: Rostov.ru
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