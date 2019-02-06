Житель Ростовской области около 20 лет собирает копии древнегреческих сосудов



В Азове открылась выставка, посвященная эллинской культуре на территории Боспорского царства. Мероприятие прошло 8 февраля в местном музее-заповеднике.



Гостям представили экспонаты, рассказывающие о культуре Древней Греции. На стеклянных витринах выставлен 71 предмет из фонда музея — фрагменты керамических сосудов, могильники и многое другое. Также в экспозиции участвуют 100 кувшинов из частной коллекции Ивана Некрасова, уроженца Ростовской области.



Все экспонаты Ивана Михайловича являются копиями древнегреческих сосудов. Около 20 лет мужчина изучает книги по истории, посещает музеи по всему миру и общается с другими специалистами. В своих изысканиях он находит самые интересные предметы, изучает их строение и рисунок и передаёт данные гончарам. Те на основе собранной информации воссоздают сосуды из глины и гипса.







В коллекции Ивана Некрасова - около 200 экспонатов. Они хранятся в его доме, который и сам напоминает настоящий музей.



- Я посетил все музеи Боспорского царства, - поделился коллекционер. - Есть ещё мечта собрать копии светильников, выставленных на Крите.



К культуре времён античности его тянуло с пяти лет, когда, будучи ещё совсем мальчишкой, он услышал миф о Геракле.



- У греков и римлян возраст от 20 до 45 лет – возраст борьбы и свершений. К 50 годам я построил всё, что мне было нужно. Однажды я приехал в Херсонес. Вместо того чтобы погулять рядом с руинами, я стал нырять в бухте, где стояли корабли. Было достаточно мелко, и я обнаружил на дне два сосуда XII-XIII веков. Это и предопределило моё увлечение древностью.



Копии парадной керамики из собрания Ивана Михайловича созданы ростовскими, таганрогскими, таманскими и крымскими мастерами. Благодаря им люди получают возможность познакомиться с эллинскими сосудами и их великолепной росписью.