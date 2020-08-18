Житель Ростова-на-Дону просит запустить новые троллейбусы на маршрут по проспекту Королева

Ростовчанин просит запустить новые троллейбусы на маршрут по проспекту Королева. Такую инициативу Алексей Матюшев опубликовал на городском сервисе.Александр напомнил, что до конца 90-х годов в этом месте уже ходил троллейбус № 21. По его мнению, восстановить нужно именно этот маршрут. В настоящее время инициативу ростовчанина одобрили шесть человека. Чтобы власти отреагировали на петицию, ей необходимо набрать 500 голосов за 90 дней.