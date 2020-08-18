Житель Ростова-на-Дону просит запустить новые троллейбусы на маршрут по проспекту Королева
Ростовчанин просит запустить новые троллейбусы на маршрут по проспекту Королева. Такую инициативу Алексей Матюшев опубликовал на городском сервисе.
- Когда наступает час-пик, с остановки на Королева,4 просто невозможно нормально уехать в центр города, - отметил местный житель. - Транспорт напрочь набивается людьми, из-за чего залезть туда не представляется выполнимым. Я увидел новость о том, что в Ростов скоро введут дополнительные троллейбусы. Мне кажется, что лучше направить их по проспекту Королева, до площади Добровольского из Центрального рынка.
Александр напомнил, что до конца 90-х годов в этом месте уже ходил троллейбус № 21. По его мнению, восстановить нужно именно этот маршрут. В настоящее время инициативу ростовчанина одобрили шесть человека. Чтобы власти отреагировали на петицию, ей необходимо набрать 500 голосов за 90 дней.