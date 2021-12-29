Зампрокурора Ростовской области выехал на место ДТП с четырьмя погибшими

Фото: ГИБДД и Прокуратура.

Заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов выехал на место ДТП с четырьмя погибшими. Надзорное ведомство проводит проверку по факту аварии.Как сообщили в прокуратуре, организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранителями.Жуткое ДТП случилось утром 4 января в Миллеровском районе. 24-летний парень на "Ладе Калине" не справился с управлением, его занесло и машину "выбросило" на встречную полосу. Там он врезался в молоковоз КамАЗ. В результате аварии четыре человека, включая водителя легкового авто, скончались на месте происшествия.