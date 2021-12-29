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Зампрокурора Ростовской области выехал на место ДТП с четырьмя погибшими

Зампрокурора Ростовской области выехал на место ДТП с четырьмя погибшими
Заместитель прокурора Ростовской области Сергей Капитонов выехал на место ДТП с четырьмя погибшими. Надзорное ведомство проводит проверку по факту аварии.

Как сообщили в прокуратуре, организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранителями.

Жуткое ДТП случилось утром 4 января в Миллеровском районе. 24-летний парень на "Ладе Калине" не справился с управлением, его занесло и машину "выбросило" на встречную полосу. Там он врезался в молоковоз КамАЗ. В результате аварии четыре человека, включая водителя легкового авто, скончались на месте происшествия.
Фото: ГИБДД и Прокуратура.
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