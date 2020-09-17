Загруженность коечного фонда в Ростовской области приблизилась к критической отметке

В донском регионе загруженность коечного фонда достигла 59,9% и приблизилась к критической отметке. Об этом 18 сентября сообщили в региональном правительстве.В стационарах получают лечение 1 285 человек. Из них 70 человек в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Дончане с подозрением на коронавирус, у которых нет возможности самоизолироваться, также находятся в стационарах. Их количество составляет 313 человек.Число зараженных коронавирусом с каждым днем растет, как и количество жертв пандемии. За последние сутки в Ростовской области появился новый рекорд по заболевшим: тесты на COVID-19 подтвердились еще у 172 людей. Последние несколько дней подряд от инфекции умирают шесть-семь дончан. Всего от коронавируса скончались 430 жителей Ростовской области. Растет и коэффициент распространения болезни. По данным на 18 сентября, он равен 1,06.Коэффициент распространения инфекции и загруженность коечного фонда - основные показатели для снятия ограничительных мер. Исходя из последних данных, не исключено, что власти донского региона снова введут режим самоизоляции.Как сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, если загруженность коечного фонда составит 60%, еще один госпиталь откроют на базе клинической больницы.