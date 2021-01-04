Заблокированный проезд через хутор Каратаево увенчали траурным венком

Заблокированный проезд через хутор Каратаево Мясниковского района Ростовской области увенчали траурным венком. Таким образом отчаявшиеся местные жители выразили свой протест.Проезд был для них единственным способом быстро добраться до соседнего хутора Калинин. После закрытия на реконструкцию моста на Малиновского 4 января водители ринулись по этой альтернативной дороге. Но уже на следующий день ее перекрыли горой земли.Администрация Ростова-на-Дону уверяет, что не имеет к этому никакого отношения. Проезд закрыли железнодорожники. По их словам, он предназначен только для спецтехники, которая теперь тоже едва ли сможет следовать по этому пути.У автомобилистов же остался только один выход – добираться по улицам Таганрогской и Мадояна, ежедневно преодолевая десятки километров и простаивая по несколько часов в заторах.