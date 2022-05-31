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За сутки в Ростовской области от коронавируса вылечились 164 человека

За сутки в Ростовской области от коронавируса вылечились 164 человека

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 164 человека. Об этом 1 июня сообщили в правительстве донского региона. За весь период пандемии число выздоровевших составило 364 тысячи.

Все пациенты уже прошли повторное тестирование, результаты оказались отрицательными.

По актуальным данным, борьбу с инфекцией в стационарах госпиталей продолжают 288 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся пять человек, на неинвазивной ИВЛ - 23 человека.

Напомним, что с 1 июня в Ростовской области утратили силу все ограничительные меры. Губернатор донского региона Василий Голубев отменил постановление правительства № 272.
Фото: РостовРу
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