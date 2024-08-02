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Воздушная тревога напугала жителей Ростова ночью 2 августа

Воздушная тревога напугала жителей Ростова ночью 2 августа
Воздушная тревога напугала жителей Ростова-на-Дону ночью 2 августа. Информацию распространяют по социальным сетям.

По словам горожан, система оповещения населения сработала в микрорайоне Военвед около 01:00. Гул продолжался пару минут, после чего затих. Вскоре сирены включили еще два раза.

После этого люди стали обсуждать случившееся в социальных сетях. Некоторые предположили, что сирену включили из-за угрозы атаки с воздуха. Другие посчитали, что это плановое мероприятие.

Никаких официальных комментариев о причине работы сирен не было.
Фото: Ростов.Ру
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