Воздушная тревога напугала жителей Ростова ночью 2 августа

Фото: Ростов.Ру

Воздушная тревога напугала жителей Ростова-на-Дону ночью 2 августа. Информацию распространяют по социальным сетям.По словам горожан, система оповещения населения сработала в микрорайоне Военвед около 01:00. Гул продолжался пару минут, после чего затих. Вскоре сирены включили еще два раза.После этого люди стали обсуждать случившееся в социальных сетях. Некоторые предположили, что сирену включили из-за угрозы атаки с воздуха. Другие посчитали, что это плановое мероприятие.Никаких официальных комментариев о причине работы сирен не было.