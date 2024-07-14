Воздушная тревога напугала жителей Ростова в ночь на 14 июля

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону воздушная тревога напугала жителей в ночь на 14 июля. Информацию распространяют по социальным сетям.По словам горожан, сирена гражданской обороны сработала около полуночи. Гул отчетливо был слышен в микрорайоне Военвед и части Западного.- От громких звуков подорвался с кровати, сначала ничего не понял, а потом пошел в ванную в надежде, что эта сирена стихнет и ничего не произойдет, - написал ростовчанин.В специализированных ведомствах не давали никакой официальной информации о случившемся.