Военнослужащий из Ростовской области без вести пропал в Астрахани

Контрактник из Ростовской области без вести пропал в Астрахани. О местонахождении 28-летнего Владимира Хныкина нет информации больше месяца.Сестра пропавшего Алена рассказала Rostov.ru подробности его исчезновения. Владимир родом из Волгодонска. Служил по контракту в воинской части 6688 в городе Астрахань. В начале августа молодой человек взял отпуск с последующим увольнением. Он позвонил отцу и сообщил, что выезжает домой в Волгодонск. Но домой парень не вернулся, а его телефон оказался отключен.- Мы обзвонили всех знакомых, звонили в его часть, связались с его девушкой в Москве, - никто не знает, где он, - рассказала Алена. - Девушка его сказала, что они не ссорились, да и он по разговорам не казался чем-то озадаченным или огорченным.Алена добавила, что в конце августа брат еще находился в Астрахани - он снимал деньги в банкомате, но на связь с родными так и не вышел. Родители Владимира написали заявление в полицию Астрахани и Волгодонска в надежде, что правоохранители помогут найти его.Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Владимира Хныкина, просьба позвонить в полицию или его сестре Алене по номеру: 8-988-560-25-35.