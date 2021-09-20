Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Военнослужащий из Ростовской области без вести пропал в Астрахани

Военнослужащий из Ростовской области без вести пропал в Астрахани
Контрактник из Ростовской области без вести пропал в Астрахани. О местонахождении 28-летнего Владимира Хныкина нет информации больше месяца.

Сестра пропавшего Алена рассказала Rostov.ru подробности его исчезновения. Владимир родом из Волгодонска. Служил по контракту в воинской части 6688 в городе Астрахань. В начале августа молодой человек взял отпуск с последующим увольнением. Он позвонил отцу и сообщил, что выезжает домой в Волгодонск. Но домой парень не вернулся, а его телефон оказался отключен.

- Мы обзвонили всех знакомых, звонили в его часть, связались с его девушкой в Москве, - никто не знает, где он, - рассказала Алена. - Девушка его сказала, что они не ссорились, да и он по разговорам не казался чем-то озадаченным или огорченным.

Алена добавила, что в конце августа брат еще находился в Астрахани - он снимал деньги в банкомате, но на связь с родными так и не вышел. Родители Владимира написали заявление в полицию Астрахани и Волгодонска в надежде, что правоохранители помогут найти его.

Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Владимира Хныкина, просьба позвонить в полицию или его сестре Алене по номеру: 8-988-560-25-35.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.