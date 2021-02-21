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Вертолет Ми-8 был замечен на границе Украины с Ростовской областью

Вертолет Ми-8 был замечен на границе Украины с Ростовской областью
На границе Ростовской области и Украины засекли военный вертолет. Отчет об очередном наблюдении опубликован 22 февраля.

Согласно наблюдениям днем 16 февраля в пропускном пункте Донецк сотрудники ОБСЕ заметили зеленый вертолет типа Ми-8 / Ми-17, летевший с северо-востока в юго-восточном направлении. Вертолет находился в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока был виден.

Кроме того, миссия видела минивэн с табличкой «Похоронные услуги», въезжавший из РФ. После прохождения таможенного контроля автомобиль уехал на Украину. Никаких других подробностей со своей позиции специалисты миссии не смогли заметить.

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