Вертолет Ми-8 был замечен на границе Украины с Ростовской областью

На границе Ростовской области и Украины засекли военный вертолет. Отчет об очередном наблюдении опубликован 22 февраля.Согласно наблюдениям днем 16 февраля в пропускном пункте Донецк сотрудники ОБСЕ заметили зеленый вертолет типа Ми-8 / Ми-17, летевший с северо-востока в юго-восточном направлении. Вертолет находился в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока был виден.Кроме того, миссия видела минивэн с табличкой «Похоронные услуги», въезжавший из РФ. После прохождения таможенного контроля автомобиль уехал на Украину. Никаких других подробностей со своей позиции специалисты миссии не смогли заметить.