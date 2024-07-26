Василий Голубев прокомментировал ночные взрывы в Ростовской области

Фото: правительство РО.

Губернатор Ростовской области прокомментировал взрывы в полночь 26 июля. Жуткий грохот перебудил тысячи местных жителей.По словам Василия Голубева, взрывы раздались при уничтожении беспилотников. Всего удалось сбить четыре дрона в воздухе над регионом.По словам очевидцев, в результате падения обломков одного из БПЛА произошел пожар. ЧП случилось в селе Несветай Мясниковского района. Пока не известно, есть ли пострадавшие и удалось ли потушить пламя.